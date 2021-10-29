Врач рассказала, кому стоит отказаться от бананов

Степанова отметила, что бананы имеют высокий гликемический индекс. Продукты с этой особенностью повышают уровень сахара в крови. В этой связи ограничить их употребление стоит людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью. В то же время, не стоит налегать на бананы и людям, страдающим от диареи и синдрома раздраженного кишечника, поскольку бананы богаты сахаридами.

Людям, которые не имеют вышеназванных болезней, бананы есть можно и полезно, так как они имеют в составе триптофан, называемый “предшественником гормона радости”.

“Кроме того, бананы содержат инулин — один из видов растворимой клетчатки, что благоприятно сказывается на опорожнении кишечника. А растворимая клетчатка является пребиотиком — "едой" для наших бактерий, которые заселяют микробиом кишечника”, — поделилась врач.

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