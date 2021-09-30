Врач рассказала, кому стоит перейти с кофе на цикорий

Так, по словам специалиста, в качестве альтернативы кофе может выступать цикорий. Данный напиток похож на кофе по цвету и вкусу. В то же время данный напиток является скорее психологическим заменителем кофе, поскольку эффекта бодрости он не дает.

Врач перечислила категории людей, которым стоит заменить кофе на цикорий.

“Заменять полностью кофе на цикорий обычно рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением, людям с остеопорозом и проблемами с усвоением кальция. Также людям с синдромом дефицита внимания или синдромом хронической усталости, которые уже имеют зависимость от кофеина. Цикорий содержит ряд веществ, которые способствуют пищеварению, поэтому он полезен людям, которые имеют проблемы с поджелудочной железой”, — поделилась Залетова.

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