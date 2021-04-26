Врач рассказала, могут ли семечки привести к обострению болезней

По словам врача, употребление семечек может спровоцировать обострение болезней, а все из-за особенностей его состава.

“Живот, действительно, может разболеться, только по другой причине. В подсолнечных семечках высоко содержание жиров – более 50 граммов на 100 граммов продукта – и если у вас язва, гастрит, а вы регулярно щелкаете семечки, можно спровоцировать эти заболевания”, — предупредила врач.

Помимо прочего она назвала семечки очень калорийным продуктам. Так, всего в 100 граммах содержится 550 калорий, что сопоставимо плитке шоколада. Причем опасность семечек в том, что они не воспринимаются как еда, и как следствие приводят к набору килограммов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.