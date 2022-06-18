Врач рассказала, на что обращать внимание при выборе повседневных продуктов

Речь идёт о базовой продуктовой корзине, а особое внимание нужно уделять мясу, хлебу и молоку. Важно контролировать сроки изготовления и выбирать продукты не с содержанием сырья, а полноценные. Например, кусок мяса полезнее, чем полуфабрикат, поэтому предпочтение нужно отдавать мясу.

Терапевт отметила, что хлеб должен быть грубого помола, «из качественной муки и от хорошего производителя».

Крайне важно контролировать качество молока. Это должно быть настоящее молоко, а не продукт его содержащий. Специалист предупредила, что из-за того, что такие инфекции, как бруцеллёз, зачастую выявляются только после приобретения молокопродуктов или латентной формы заболевания. Поэтому важно быть уверенным в том, что фермерское производство — качественное.

«Есть базовая продуктовая корзина, которая действительно должна быть высококачественной за счет её регулярности использования. На ней экономить нельзя. Важно контролировать стандартны изготовления продуктов, которые производители должны описывать на упаковках. Читать надо то, что написано», — подчеркнула Екатерина Кривцова.

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