Врач рассказала о быстром и безопасном способе похудеть

Наука и технологии
Сегодня в 14:41
Врач рассказала о быстром и безопасном способе похудетьПричем без изнурительных диет и тренировок
Врач-диетолог Тамила Арсеньева поделилась с россиянами информацией о быстром способе похудеть и не навредить при этом здоровью. Причем методика не предполагает изнурительные тренировки и диеты.
Так, по словам Арсеньевой, для быстрого и безопасного похудения стоит заняться своим рационом. В частности, стоит начать придерживаться дробного питания, употребляя пять маленьких порций в день. Причем важно обеспечить себя достаточным количеством клетчатки, которая способствует улучшению работы кишечника и насыщает.
Помимо прочего специалист порекомендовал ограничить потребление сахара, а также некоторых напитков, в числе которых кофе, газированные и алкогольные напитки.
“Исключив хотя бы это, можно за месяц сбросить до пяти килограммов. Еще один шаг навстречу стройной фигуре — правильны питьевой режим. Нужно употреблять не сладкие напитки, а простую воду, которая ускоряет обмен веществ до 20 процентов”, — поделилась врач.