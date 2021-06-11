Врач рассказала о быстром и безопасном способе похудеть

Так, по словам Арсеньевой, для быстрого и безопасного похудения стоит заняться своим рационом. В частности, стоит начать придерживаться дробного питания, употребляя пять маленьких порций в день. Причем важно обеспечить себя достаточным количеством клетчатки, которая способствует улучшению работы кишечника и насыщает.

Помимо прочего специалист порекомендовал ограничить потребление сахара, а также некоторых напитков, в числе которых кофе, газированные и алкогольные напитки.

“Исключив хотя бы это, можно за месяц сбросить до пяти килограммов. Еще один шаг навстречу стройной фигуре — правильны питьевой режим. Нужно употреблять не сладкие напитки, а простую воду, которая ускоряет обмен веществ до 20 процентов”, — поделилась врач.