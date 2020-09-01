Врач рассказала о главной ошибке при похудении на диете

Так, по словам специалиста, основательный процесс похудения подразумевает весьма неспешный подход — в среднем за неделю, при правильной диете и физической активности, человек может сбрасывать до 2-х килограмм. Но так как в информационную эпоху люди стараются достигать результатов быстро, очень часто они совершают немало ошибок при похудении с применением различных диет.

”Сегодня у людей нет времени, сил и терпения, чтобы подходить к похудению комплексно и взвешенно — все хотят быстрых результатов, которые должны появиться чуть ли не через три дня. Многие спрашивают — можно ли сбросить 10 кг за три дня без вреда для здоровья? Отвечаю — таким образом можно просто убить свой организм. Более-менее реальный результат, на который можно рассчитывать при жесткой диете и ежедневных физических нагрузках — минус два килограмма за неделю”, — рассказала Шведова.