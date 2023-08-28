Врач рассказала, о каких болезнях могут говорить синеющие ногти

Анастасия Акулова, сердечно-сосудистый хирург из больницы ЦКБ РЖД-Медицина на Волоколамке, поделилась информацией о том, что посиневшие ногтевые пластины могут быть сигналом о проблемах в организме. Она объяснила, что это может указывать на разные проблемы, такие как хронические заболевания сосудов и дыхательной системы, проблемы с кровообращением, атеросклероз артерий и венозную недостаточность. Кроме того, посинение ногтей может быть связано с системными воспалительными заболеваниями.

Важно обращаться к врачам при появлении посиневших ногтей, подчеркнула Анастасия Акулова. Она предупредила, что симптомы не следует игнорировать, так как они могут свидетельствовать о серьёзных проблемах. Своевременное обращение к врачу поможет правильно диагностировать заболевание и предотвратить возможные осложнения.

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