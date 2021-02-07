Врач рассказала, о каких болезнях могут говорить темные круги под глазами

Появляться темные круги под глазами могут ввиду ряда причин, к которым можно отнести нехватку сна, чрезмерное потребление чая, кофе, курение, продолжительное времяпровождение за смартфоном и прочее. В то же время, это может говорить и о ряде проблем со здоровьем. Так, синяки под глазами можно могут появляться при кислородном голодании, связанном с дефицитом полезных микроэлементов.

Помимо прочего круги под глазами могут намекать и на анемию, болезни почек, печени сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При возникновении потемнения в области под глазами Бочарова порекомендовала проконсультироваться с терапевтом, чтобы выяснить источник этой проблемы.