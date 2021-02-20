Врач рассказала, о каких болезнях может говорить низкая температура тела

Такое состояние может быть спровоцировано снижением функции щитовидной железы и поражением гипоталамуса, в котором расположен ответственный за терморегуляцию центр. Это может говорить о наличии доброкачественных и злокачественных опухолей.

Этот симптом может возникнуть и ввиду железодефицитной анемии или если человек питается в соответствии со строгими диетами, практикует голодание, употребляет нестероидные противовоспалительные препараты. Также понизиться температура может из-за экземы, дерматита и инсульта.

Низкая температура бывает и у недавно перенесших вирусную инфекцию людей. Возникает это обычно спустя какое-то время после выздоровления.

”Снижение температуры бывает и при внутренних кровотечениях, но это острые состояния, и обычно такие пациенты попадают в хирургический или гинекологический стационар”, – сообщила Олейникова.