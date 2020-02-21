Врач рассказала о людях, для которых блины могут оказаться губительными для здоровья

Так, помимо того, что специалист напомнила, что блины очень калорийное блюдо, нагружающее организм, она также рассказала о том, для каких людей блины могут оказаться губительными для здоровья.

В их числе оказались те, у кого имеется непереносимость глютена. Также блины могут оказаться вредными для тех, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта, таких как панкреатит или холецистит. Помимо этого высокий гликемический индекс, которым может “похвастаться” данное блюдо, делает его нежелательным для тех, кто страдает от избыточного веса или диабета.