Врач рассказала о недостатках растворимого кофе

По её словам, растворимый кофе, хотя и делается из того же сырья, что и натуральный, но более сложным способом. В результате такой продукт обладает меньшим количеством полезных веществ, в нём ниже уровень кофеина. Врач посоветовала выбирать растворимый кофе тем людям, которые хотят снизить зависимость от кофеина.

Растворимый кофе имеет такие же свойства, как и натуральный — его нельзя пить натощак. Кофе раздражает слизистую и может стать причиной различных проблем ЖКТ.

Но главный недостаток растворимого кофе — акриламид — вещество, которые образуется при обжарке зёрен. Это вредное соединение, поэтому диетолог Корнеева посоветовала пить не более 2 чашек в день.

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