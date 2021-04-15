Наука и технологии
Сегодня в 09:35
Врач рассказала о негативном влиянии отказа от мяса на организм
Идти на такие риски или нет — каждый решит сам для себя
Российский врач-диетолог Анна Белоусова рассказала о том, чем может быть вреден полный отказ от мяса. По словам специалиста, в первую очередь это связано с содержанием в мясных продуктах коллагена и витаминов группы B.
Так, например, коллаген помогает сохранить молодость и упругость кожи, передаёт слова эксперта телеканал Звезда. И учитывая, что этот белок содержится в больших количествах в баранине и говядине, отказ от него может негативно сказаться на здоровье коже человека.
Если мы отказываемся от мяса, будет быстрее стареть кожа. В таком случае можно будет "умазаться" любыми кремами — и ничего не поможет. Кроме того, для организма важны не только растительные, но еще и животные жиры.
Также Белоусова отметила, что витамины группы В занимаются регулировкой многих обменных процессов в организме. А значит отказ от мяса также негативно скажется и на них.