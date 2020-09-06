Врач рассказала о негативном влиянии смартфона на память человека

Так, например, специалист заявила, что использование смартфонов приводит к тому, что человек хуже запоминает факты и кратковременную информацию. Связано это с тем, что человек с доступностью информации абсолютно в любой момент.

”В небольших исследованиях выяснили, что при уверенности в свободном доступе к информации, мы запоминаем факты гораздо хуже, чем в ситуациях, когда доступ ограничен”, — заявила Набокова.

При этом она также предложила людям, желающим справиться с проблемами запоминания, выполнять определенные упражнения для улучшения памяти: заниматься устным счетом, счетом в обратном порядке, задачами с цифрами и словами. Что интересно, специалист все же не стала обвинять современные гаджеты, лишь отмечая, как можно избавиться от их негативного влияния.