Врач рассказала о негативном влиянии удаленной работы на здоровье

”А набор веса — это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы. Если потом снова выходить на работу ( оффлайн ) — значит, надо будет приходить в себя… Можно даже быстро заболеть, потому что состояние иммунной системы не готово к встрече с инфекциями”, — отметила врач.

Негативно сказаться на здоровье может и неподходящий выбор рабочего места. В частности, работа за ноутбуком в кровати может спровоцировать обострение остеохондроза. Специалист порекомендовала не забывать выполнять ЛФК, чаще ходить и двигаться.