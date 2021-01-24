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Врач рассказала о негативном влиянии удаленной работы на здоровье
От обострения остеохондроза до лишних кг
Издание RT пообщалось с врачом-терапевтом высшей категории Людмилой Лапа на тему влияния удаленной работы на здоровье. По словам врача, на удаленной работе многие работники, ввиду недостатка физической активности, начинают набирать лишние килограммы.
”А набор веса — это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы. Если потом снова выходить на работу ( оффлайн ) — значит, надо будет приходить в себя… Можно даже быстро заболеть, потому что состояние иммунной системы не готово к встрече с инфекциями”, — отметила врач.
Негативно сказаться на здоровье может и неподходящий выбор рабочего места. В частности, работа за ноутбуком в кровати может спровоцировать обострение остеохондроза. Специалист порекомендовала не забывать выполнять ЛФК, чаще ходить и двигаться.