Врач рассказала о негативных последствиях вегетарианства

”Все в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом это будет больше проявляться”, — поделилась специалист. Она также отметила, что изнашивание организма можно отследить благодаря толщине сосудистой стенки в общей сонной артерии. Так, при ее увеличение организм стареет быстрее. В то же время, за счет того, что вегетарианцы не получают большого количества холестерина, толщина этой стенки ниже.

Также отследить старение организма можно обратив внимание на работу митохондрий. Врач отметила, что вегетарианство ухудшает их функционирование. Это обусловлено тем, что именно в мясе находится кладезь л-карнитина, ответственного за работу митохондрий.