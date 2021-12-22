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Врач рассказала о полезном салате для новогоднего стола

Приготовить его может каждый
Очень часто люди задаются вопросом похудения именно после новогодних застолий. Но что если можно приготовить полезный салат, который не нанесёт серьёзного ущерба вашей фигуре?
Врач рассказала о полезном салате для новогоднего стола

Поделиться секретом такого блюда решила российский врач-диетолог Яна Гришина. По словам специалиста, в случае, если человек придерживается активного образа жизни, то даже самые вредные салаты вряд ли отразятся на его фигуре.

Иначе, при отсутствии режима физической нагрузки, стоит сделать выбор в пользу более полезных блюд. Например, на Новый год Гришина предложила сделать салат из простых лёгких блюд.

Рецепт такого угощения достаточно прост. Нужно использовать 1/2 банки консервированной красной фасоли, одну красную луковицу, два огурца, два помидора, два яйца, сваренных вкрутую, две столовые ложки 10% сметаны.

К вышеперечисленным ингредиентам нужно добавить 200 г отварного или приготовленного на гриле куриного филе. В качестве заправки специалист предложила использовать горчицу и соль.

Источник: Lenta.ru
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