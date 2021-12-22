Врач рассказала о полезном салате для новогоднего стола

Поделиться секретом такого блюда решила российский врач-диетолог Яна Гришина. По словам специалиста, в случае, если человек придерживается активного образа жизни, то даже самые вредные салаты вряд ли отразятся на его фигуре.

Иначе, при отсутствии режима физической нагрузки, стоит сделать выбор в пользу более полезных блюд. Например, на Новый год Гришина предложила сделать салат из простых лёгких блюд.

Рецепт такого угощения достаточно прост. Нужно использовать 1/2 банки консервированной красной фасоли, одну красную луковицу, два огурца, два помидора, два яйца, сваренных вкрутую, две столовые ложки 10% сметаны.

К вышеперечисленным ингредиентам нужно добавить 200 г отварного или приготовленного на гриле куриного филе. В качестве заправки специалист предложила использовать горчицу и соль.