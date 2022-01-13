Врач рассказала о полезных свойствах мёда

Она отметила, что мёд — не лакомство, а лекарство, поэтому важно соблюдать дозировку. В мёде 90% всех сахаров приходится на глюкозу и сахарозу, это основа углеводов в продукте, поэтому относиться к нему нужно с осторожностью. Суточная доза мёда — 1 грамм на килограмм массы тела.

Маркова также предупредила, что нельзя употреблять мёд, если необходимо ограничение углеводов по основному заболеванию, при инсулинорезистентности, индивидуальной непереносимости. Врач подчеркнула, что не рекомендуется заменять мёдом сахар.

«Мёд обладает антибактериальным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, антитоксическим, тонизирующим свойствами. Микроэлементы мёда находятся в наиболее подходящей для усвоения человеческим организмом форме. При выборе мёда предпочтение отдавайте только сертифицированному продукту. В России мёд северных пчёл наиболее биологически активен (за счёт увеличенного содержания высокоактивных ферментов)», — рассказала врач.