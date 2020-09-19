Врач рассказала о пользе бананов для сердца и нервов

По словам специалиста, банан содержит в себе массу полезных элементов, в числе которых калий, медь, марганец, магний. Кроме того, фрукт богат витамином В6, способствующим сохранению нервов и оказывающим антиоксидантную защиту. Врач посоветовала отдавать предпочтение слегка неспелым бананам. Дело в том, что такие бананы оказывают положительное влияние на функционирование кишечника. В данном состоянии фрукт также способен помочь людям, страдающим от диабета и атеросклероза.

Врач отметила, что несмотря на пользу регулярного употребления бананов, есть их необходимо в ограниченных количествах, поскольку они являются источником углеводов.

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