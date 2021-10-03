Врач рассказала о пользе даже временного отказа от алкоголя

По словам специалиста, алкоголь незаметно начинает влиять на повседневные привычки, поэтому от него трудно оказаться. Но если это сделать, можно увидеть быстрые изменения в своём здоровье.

Как отметила эксперт, сразу после отказа от алкоголя нормализуется сон, исчезает тревожность и депрессивные состояния, улучшается качество мышления. Примерно на второй неделе после исключения алкоголя восстанавливается работа кишечника и водный баланс. Брэдли подчеркнула, что при употреблении алкоголя организм обезвоживается, кожа становится сухой и болезненной.

Кроме того, алкоголь разрушает печень, которая тоже быстро восстанавливается после отказа от спиртного. Также специалист подчеркнула, что люди, регулярно употребляющие алкоголь, быстро набирают лишний вес и страдают гипертонией.

«Чтобы перестать употреблять алкоголь регулярно, лучше найти первопричину. Но в любом случае вы сможете проявить себя как волевой человек, что скажется и на вашем здоровье. В принципе, пьющего от непьющего можно отличить и на глаз, такие люди заметно отличаются внешне», — объяснила врач.