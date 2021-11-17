Врач рассказала о пользе имбиря для иммунитета

По словам эксперта, этот корень разжижает кровь и улучшает кровообращение, чем помогает иммунной системе. В нём содержится вещество под названием джинджерол, обладающее противовоспалительными свойствами.

Также имбирь омолаживает организм, препятствуя преждевременному старению. За счёт своего состава он стимулирует работу мозга, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания.

Но есть его нужно осторожно. В нём много органических масел и других веществ, которые могут раздражать стенки желудка. Поэтому принимать имбирь нельзя натощак. Также имбирь противопоказан людям с болезнями жёлчного пузыря и желчевыводящих путей.

Причём имбирь — такой продукт, который можно есть достаточно регулярно. Он хорошо сочетается с цитрусовыми. Перед употреблением его лучше очищать и измельчать.

Соломатина также заметила, что отчасти полезные свойств остаются даже в маринованном имбире.