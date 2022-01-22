Врач рассказала о пользе сала в период распространения «Омикрона»

По словам Королёвой, и животные и растительные жиры богаты витамином А, стимулирующим выработку клеток, защищающих организм от вирусов, но, кроме него, — витамином Е — мощным антиоксидантом. Вместе с этим специалист посоветовала употреблять орехи, жирную рыбу северных морей, рыбий жир и суточную дозу витамина D3. А также — квашеную капусту, содержащую высокий уровень витамина С и пробиотики.

К этому Королёва добавила, что в период пандемии «Омикрона» полезно есть сало, которое имеет в своём составе такие вещества, которые способствуют защите организма от вирусов и бактерий. Сало в период опасности заражения будет поддерживать в организме щелочную среду, в которой теряют активность вирусы и бактерии.

«Можно съедать кусочек сала в первой половине дня. Насыщенные жиры из состава сала, также масла гхи — очищенное топлёное масло — и других источников животного происхождения крайне необходимы в такой период», — отметила профессор Королёва.

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