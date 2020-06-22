Врач рассказала о последствиях приёма аспирина вместе с кофе при похмелье

”Особого смысла принимать аспирин при похмелье нет, но и особого вреда тут нет. Единственное, о чем следует помнить, что аспирин негативным образом воздействует на желудок. У людей, которые выпивают, желудок часто раздражен алкоголем, а если сверху еще добавить аспирин и кофе, то это может вызвать дополнительные боли или привести к обострению хронического гастрита. Людям с язвенной болезнью не показано такое сочетание. Я бы не экспериментировала”, - заявила Кашубина.

При этом она также отметила, что в случае, если речь идет об употреблении кофе с аспирином, но не при похмелье, то данное сочетание может положительно сказаться на самочувствии. Связано это с тем, что ацетилсалициловая кислота разжижает кровь, а кофеин способствует выведению из нее шлаков.