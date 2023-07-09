Врач рассказала о причинах головной боли после дневного сна

Нередко мы испытываем головную боль после дневного или вечернего сна, хотя сон вроде бы полезен. Я поговорил с врачом-неврологом Екатериной Демьяновской из лаборатории «Гемотест», чтобы разобраться в этом вопросе. Она объяснила, что для организма лучше всего короткий сон, который длится всего 15-20 минут. Если мы спим дольше, то просыпаемся уставшими, с головной болью и слабостью. Чем дольше спим, тем дольше продолжают длиться эти неприятные ощущения. Это связано с тем, что после 30-40 минут сна наш организм переходит в глубокий сон, и пробуждение из этой фазы может быть трудным и неприятным.

Доктор Демьяновская также объяснила, что после дневного сна мы можем почувствовать себя сонными и растерянными из-за инерции сна. Когда мы засыпаем днём, наш организм думает, что мы собираемся спать так же долго, как и ночью, — от 7 до 9 часов. Но когда мы внезапно просыпаемся, мозг и тело оказываются в замешательстве из-за этой дезориентации.

Чтобы избежать проблем после дневного сна, доктор Демьяновская рекомендует делать короткие перерывы на сон, с 13:00 до 15:00, и не спать дольше 20 минут. Такой сон не только минимизирует риск неприятных последствий, но также помогает поддерживать бодрость. Однако, если у вас проблемы со сном ночью, то лучше воздержаться от дневного сна. Если у вас регулярно возникает желание поспать днём, а энергии не хватает, это может быть признаком нарушений в организме, и стоит проконсультироваться с терапевтом.

Важно помнить, что здоровый сон должен составлять от 7 до 9 часов в ночное время. Этого количества сна достаточно для полноценного отдыха. Как недостаток, так и избыток сна могут вызывать проблемы. Недостаток сна может нарушать работу органов и систем организма, а также вызывать синтез гормонов и хронический стресс. Если вы часто спите менее 7 или более 9 часов, это может приводить к напряжению в сосудах и мышцах, что может вызывать головную боль.