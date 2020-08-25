Врач рассказала о простом методе уменьшить риски развития рака и инсульта

По словам специалиста, катание на велосипеде три раза в неделю по полчаса в день позволит уменьшить вероятность развития онкологии, инфаркта и инсульта. Павлова напомнила о результатах исследования, в рамках которого ученые привлекли мужчин в возрасте от 27 до 54 лет, перенесших инфаркт. В ходе работы исследователи проанализировали состояние здоровья участников, взяв определенные анализы, в числе которых образцы крови. Впоследствии мужчин попросили регулярно уделять время велопрогулкам на протяжении трех месяцев.

В результате было установлено, что уровень хорошего холестерина у мужчин увеличился практически на четверть, тогда как уровень эстрадиола, напротив, снизился на 45%. Врач отметила, что многие специалисты уверены в том, что увеличенный уровень последнего связан с повышенной вероятностью внезапной смерти от сердечно-сосудистых болезней.