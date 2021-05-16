Врач рассказала о распространенных ошибках худеющих людей

Так, по словам специалиста, внезапная смена режима питания вредит организму. Более того, неправильный подход к похудению может привести к аллергическим реакциями, способствовать вялости и обвисанию кожи.

Помимо прочего Дюваль порекомендовала худеющим добавить в рацион определенные травы и БАДы, которые, по ее словам, приведут к очистке организма. Дело в том, что жировые клетки при расщеплении выделяют токсины, которые в них скопились. В то же время, врач призвала не пить жиросжигатели так как они негативно отражаются на сердце.

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