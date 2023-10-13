Врач рассказала о самых частых мифах о зрении

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала о пяти распространённых мифах, связанных с заблуждениями о зрении.

Первый миф касается вреда гаджетов для глаз. На самом деле, излучение от смартфонов и ноутбуков находится в норме и не повреждает глаза. Чтобы избежать перенапряжения, рекомендуется не использовать слишком мелкий шрифт и читать с экрана при низкой яркости и в хорошо освещённом месте.

Второй миф касается очков. Носить очки не ухудшит зрение, и отказ от них может даже ускорить ухудшение зрения, так как глаза будут постоянно напрягаться.

Третий миф связан с гимнастикой для глаз. Гимнастика полезна для снятия напряжения и сухости глаз, но она не способна устранить серьёзные проблемы со зрением, такие как близорукость или дальнозоркость. Устранение этих проблем требует оперативного вмешательства.

Наконец, четвёртый миф связан с морковью и биологически активными добавками с черникой. Морковь полезна для общего здоровья, но она не улучшит зрение. Биологические добавки с черникой не имеют научно доказанных преимуществ и могут быть неэффективными.