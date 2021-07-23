Врач рассказала о случаях, когда укус насекомого опасен для здоровья

Так, по словам специалиста, опасным при укусе слепня или компара является расчесывание места укуса. Дело в том, что таким образом в рану может попасть инфекция.

“Если расчесать укус, то может быть присоединение инфекции с непредсказуемым течением. Если вы видите, что укус не заживает, образуется нарыв, либо отечность увеличивается и распространяется на близлежащие ткани, то следует обратиться к врачу”, — рассказала Максимова, отметив, что за помощью к врачу стоит идти и если насекомый укусил в угол глаза, что привело к отеку.

Помимо прочего специалисту стоит показаться и если после укуса затруднилось дыхание, возникли приступы удушья или появились болевые ощущения за грудиной после контакта с насекомым.