Наука и технологии
Сегодня 13:00
Врач рассказала о связи между развитием инсульта и загрязненным воздухом
Загрязнение окружающей среды может привести к воспаление кровеносных сосудов
Радиостанция «Говорит Москва» побеседовала с врачом-неврологом Верой Пшеничниковой на тему влияния загрязнения окружающей среды на здоровье человека. В частности, специалист рассказала о связи между развитием инсульта и загрязненным воздухом.
По словам Пшеничниковой загрязнение окружающей среды провоцирует воспаление кровеносных сосудов. Она отметила, что в научных отчетах специалисты могут не учитывать этот фактор, а между тем то, что вдыхает человек, является важным компонентом.
”Важный компонент — то, что мы вдыхаем. Избыточное загрязнение вызывает воспаление сосудистой стенки, запуская ряд процессов, которые приводят в результате к инсульту. Это очень важный фактор. Мы состоим из того, что едим, и мы есть то, чем мы дышим”, - поделилась невролог.