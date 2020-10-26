Врач рассказала о связи между развитием инсульта и загрязненным воздухом

По словам Пшеничниковой загрязнение окружающей среды провоцирует воспаление кровеносных сосудов. Она отметила, что в научных отчетах специалисты могут не учитывать этот фактор, а между тем то, что вдыхает человек, является важным компонентом.

”Важный компонент — то, что мы вдыхаем. Избыточное загрязнение вызывает воспаление сосудистой стенки, запуская ряд процессов, которые приводят в результате к инсульту. Это очень важный фактор. Мы состоим из того, что едим, и мы есть то, чем мы дышим”, - поделилась невролог.