Врач рассказала о связи сладкого и старческого слабоумия

Так, по словам врача, избыток сахара и трансжиров в организме негативно сказывается на хронических воспалениях, усугубляя их. Вместе с тем эти элементы приводят и к увеличению риска развития старческого слабоумия. По словам Стародубовой, избежать этого можно благодаря правильному рациону.

“Свежие сезонные ягоды, фрукты — источники антиоксидантов и флавоноидов, которые могут способствовать снижению риска развития деменции, болезни Альцгеймера. Полиненасыщенные жирные кислоты в составе жирных сортов рыбы, орехов могут снизить риск развития когнитивного дефицита”, — поделилась специалист в беседе с изданием.