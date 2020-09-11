Врач рассказала о возможности похудеть при употреблении картофеля и макарон

Также специалист опровергла популярное мнение о вредности определенных продуктов. В частности, картофель, которые многие исключают при похудении, содержит около 80 калорий в 100 граммах. Комиссарова рассказала, что данный овощ полезен благодаря наличию в его составе калия и витамина С. Что касается макарон, диетолог порекомендовала готовит их из расчета не более 50 граммов продукта в сухом виде на человека.

Кроме того, худеть можно и употребляя в умеренных количествах сливочное масло и рис. По словам врача, 10 граммов масла в день не помешают данному процессу, тогда как в 100 граммах отварного риса содержится всего 130 калорий.