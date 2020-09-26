Наука и технологии
Сегодня 10:39
Врач рассказала о вреде обезжиренных продуктов
Некоторые полезные элементы не усваиваются без жиров
Диетолог-нутрициолог Арина Скоромная, в разговоре с журналистами радио Sputnik, опровергла распространенный миф о пользе обезжиренных продуктов.
Отмечается, что некоторые люди, в попытках сбросить лишний вес, начинают увлекаться продуктами с пометками “диетический”, “для похудения” или же “обезжиренный”. Данный принцип не только может не принести желаемой пользы, но и напротив, способен оказать негативное влияние.
Обезжиренные продукты вредны тем, что жиры необходимы человеку, и если мы все будем есть обезжиренное, сделаем хуже здоровью. Кальций не усваивается без жиров, поэтому в обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы. Было уже несколько исследований о том, что такие продукты негативным образом влияют на обмен веществ.
Также Скоромная посоветовала обращать внимание на состав того или иного диетического продукта и на репутацию компании-производителя.