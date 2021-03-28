Врач рассказала о вреде полуфабрикатов

Об этом специалист рассказала в рамках интервью “Радио 1”. Отметим, что полуфабрикаты - это изделия, которые подверглись первичной обработке. В то же время, любая готовая еда может в той или иной степени негативно отразиться на здоровье.

”В ней большое количество жиров, потому что должно быть вкусно, огромное количество рафинированных углеводов — это, например пшеничная мука. Это продукты глубокой переработки, они потеряли питательную ценность, лишены полезных элементов и белков”, — предупредила врач-гастроэнтеролог.

Помимо прочего в таких продуктах зачастую применяются различные добавки, что сделано для увеличения срока хранения и придания дополнительного вкуса. В то же время, это вредит не только кишечнику, но и печени, а также внутренним органам в целом. К примеру, модифицированные крахмалы способствуют проблемам с поджелудочной железой.