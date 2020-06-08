Врач рассказала о вреде режима обязательного ношения перчаток

Так, Безмельницына отметила, что перчатки провоцируют парниковый эффект, что, в свою очередь, заставляет потовые и сальные железы активно функционировать. ”Выделяемые сало и пот создают благоприятные условия для развития вторичной флоры — стафилококки, стрептококки, грибы. Как следствие, на руках появляются разные высыпания”, — поделилась специалист.

Кроме того, для людей, имеющих хронические кожные заболевания, в частности атопический дерматит, грибковые заболевания, экземы, псориаз, ношение перчаток может спровоцировать обострение. По мнению врача, режим обязательного ношения перчаток бессмысленен, так как многие россияне совершают много ошибок в их применении. В частности, речь о ношении их продолжительно время, неправильном снятии, а также прикосновении в перчатках к лицу. Применение хлопчатобумажных перчаток, по мнению врача, является неэффективным, так как пространство между нитями позволяет вирусу проникнуть сквозь них.