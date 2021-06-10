Врач рассказала об обычных, но вредных для здоровья продуктах

Одним из таких продуктов оказалась халва. По словам специалиста, она богата сахаром, в связи с чем в ней порядка 522 килокалорий на 100 граммов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что продукт можно легко переесть, что влечет за собой набор лишних килограммов. Любителям халвы врач порекомендовала перейти на вариант без сахара.

Также не менее вредным оказалось печенье. Дело в том, что из-за жиров, муки высшего сорта и сахара этот продукт чрезвычайно калориен. Помимо прочего печенье провоцирует скачок уровня инсулина, что, в свою очередь, может помешать людям, стремящимся сбросить вес.

Также в этот список попало готовое какао из пачки.

“Такое какао не дает пользы, потому что содержание углеводов в нем больше, чем в свежевыжатом соке, чем в пакетированном соке и даже выше, чем в газировке”, — предупредила врач.