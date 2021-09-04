Врач рассказала об опасности и действиях при отёке ног

Так, если человек столкнулся с отёком внезапно и впервые в жизни, то это может говорить о патологиях почек и сердечно-сосудистой системы, пишет Пятый канал. В таком случае необходимо срочно обратиться к врачу, так как иначе могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем в дальнейшем.

Если же вечерний отёк — регулярное явление, то это, скорее всего, признак венозной недостаточности. В таком случае следует планово обратиться к специалисту. Он направит на УЗИ сосудов нижних конечностей (сосудов, вен и артерий).

При этом наибольшее внимание к отёкам должны обращать пожилые люди. Если нижние конечности резко отекают у них, то стоит экстренно вызывать скорую помощь. Особенно если речь идёт об одной ноге.

Связана такая срочность с тем, что подобный симптом может быть признаком тромба, который возник в сосудах конечности.