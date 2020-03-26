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Врач рассказала об опасности коронавируса для молодых людей

С каждым днем становится ясно, что COVID-19 опаснее, чем предполагалось ранее
Принято считать, что коронавирус представляет серьезную опасность лишь для людей пожилого возраста, так как они находятся в зоне повышенного риска. Но, как оказалось, это не совсем так.

Например, британский врач и член парламента Розена Эллин-Хан рассказала об опасности нового коронавируса для молодых людей. По ее словам, она все чаще видит в больницах людей младше 40 лет, которые лежат с новым типом вируса и которым, при этом, необходима искусственная вентиляция легких.

”Мы видим молодых людей, которые были совершенно здоровы, а теперь лежат в больнице. Некоторым из них меньше 40, но они нуждаются в искусственной вентиляции легких, чтобы выжить”, — рассказала Эллин-Хан.

Стоит отметить, что за последнее время ученым также удалось обнаружить несколько новых симптомов COVID-19. По словам экспертов, к ним теперь относятся не только проблемы с дыханием и повышенная температура, но также и диарея, проблемы с кишечником и боли в брюшной полости.