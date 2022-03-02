Врач рассказала об опасности полного отказа от соли

Нередко можно услышать такие призывы, но на самом деле полностью отказываться от соли нельзя. По словам специалиста, отказ от соли может привести к нервно-мышечным расстройствам, повышенной утомляемости, общей слабости. Соль - важное для организма вещество: ионы натрия участвуют в сокращении мышечных волокон и передаче нервных импульсов.

При этом Степанова отметила, что норма потребления соли в сутки - не более 5 грамм. И если у человека присутствуют определённые заболевания, то потребление соли нужно ограничить.

«При наличии таких патологий как гипертония, глаукома, туберкулёз, почечная недостаточность, язва желудка организм человека не в состоянии справиться с переработкой хлористого натрия. В результате польза продукта превращается во вред: ухудшается течение заболевания, общее состояние здоровья, что снижает работоспособность и ограничивает обычную жизнедеятельность», - подчеркнула специалист.

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