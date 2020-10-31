Врач рассказала об опасности сдерживания чихания и кашля

Поэтому останавливать позывы к чиханию и кашлю - вредно. Врач отметила, что важно быстро вывести мокроту из дыхательной системы, поскольку она богата токсинами, вирусами и бактериями. Однако во время этого процесса не стоит забывать и об окружающих.

Откашляться приемлемо на улице, только если рядом нет людей. В то же время, в помещении или рядом с людьми лучше всего все выделения собирать в салфетку. Причем при первой же возможности ее необходимо утилизировать, а не оставлять источник инфекции где попало.