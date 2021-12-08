Врач рассказала об опасности сметаны для детей

Детям старшего возраста сметана необходима для поддержания роста, костной системы. Она полезна пожилым людям. Помогает поддерживать красоту кожи, волос, ногтей. В ней множество витаминов, жиров, аминокислот, именно в этом продукте калий и кальций удачно сочетаются с витамином D, не конфликтуют и хорошо усваиваются.

Но дети до 1,5 лет не могут употреблять сметану без вреда — ещё не готова пищеварительная система, чрезмерно нагружается поджелудочная железа. Людям с хроническим гастритом и болезнями печени сметана тоже противопоказана.

Тем, кто хочет сбросить лишний вес, врач посоветовала не исключать, но ограничить потребление сметаны, потому что это калорийный продукт.