Врач рассказала об опасности употребления колбасы

”Мяса в колбасе, в лучшем случае, до 40%. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и т.д.”, — сообщила врач.

Мазько сообщила, что нитриты используются в этом продукте с целью придания окраски. В то же время, при частом употреблении нитритов увеличивается риск возникновения рака. Фосфаты, в свою очередь, могут спровоцировать такие болезни, как остеопороз и рахит.

В то же время, не все колбасы обязательно являются вредными. Так, по словам врача, есть и те, в производстве которых эксплуатируются ингредиенты натурального происхождения. В частности, речь о кровяной колбасе, богатой железом. Кроме того, колбаса из курицы и говядины имеет мало жиров, благодаря чему может выступать в качестве источника белков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.