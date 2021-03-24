Врач рассказала об опасности употребления сала для мозга

Об этом врач сообщила в беседе с радио «Говорит Москва». Помимо прочего Григорьян рассказала, сколько сала можно съесть без вреда для здоровья. Так, употребление 30 граммов этого продукта в неделю, как отметила врач, не только не отразится негативно на организме, но и напротив, будет полезным. Однако она также отметила, что есть его лучше с огурцом или завернув в лист салата, воздерживаясь от хлеба.

”Чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, надо увеличить количество растительных масел, ограничить соль, ограничить продукцию высокожировую”, — поделилась специалист.

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