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Врач рассказала об опасности употребления сала для мозга
А также о том, сколько сало можно съесть без вреда
Диетолог Ольга Григорьян рассказала об опасности употребления сала для мозга. Так, по ее словам, чрезмерное употребление этого продукта чревато развитием атеросклероза, и как следствие, старческого слабоумия.
Об этом врач сообщила в беседе с радио «Говорит Москва». Помимо прочего Григорьян рассказала, сколько сала можно съесть без вреда для здоровья. Так, употребление 30 граммов этого продукта в неделю, как отметила врач, не только не отразится негативно на организме, но и напротив, будет полезным. Однако она также отметила, что есть его лучше с огурцом или завернув в лист салата, воздерживаясь от хлеба.
”Чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, надо увеличить количество растительных масел, ограничить соль, ограничить продукцию высокожировую”, — поделилась специалист.
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