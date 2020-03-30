Врач рассказала, от чего может зависеть степень тяжести коронавируса

Так, по ее словам, коронавирус нового типа может протекать у различных людей как в легкой, так и тяжелой форме, что обусловлено не только здоровьем организма, но и тем, как именно человек получил инфекцию. ”Можно заразиться вирусом, который прошёл через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно — непосредственно от разносчиков, к примеру от летучей мыши. От этого может зависеть и то, как будет протекать болезнь”, — поделилась Карпова.

Также она сообщила, что на сегодняшний день зафиксировано порядка 39 коронавирусов. Часть из них не наносят никакого вреда человеческой популяции, тогда как остальные способы заражать людей. Карпова отметила, что вирус, который прошел через несколько носителей способен адаптироваться, в связи с чем симптомы начинают протекать более мягко, а летальные исходы, в свою очередь, уменьшаются.