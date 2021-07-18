Врач рассказала, от какой каши стоит отказаться летом

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Сегодня в 13:01
Врач рассказала, от какой каши стоит отказаться летомЛетом лучше ограничить каши на молоке
Радио Sputnik взяло интервью у врача-диетолога Нурии Диановой, в рамках которого специалист рассказала, употребление какой каши не желательно в жаркое время.
Специалист отметила важность корректировки рациона питания в соответствии с погодными условиями. В частности, в жару требуются меньшие порции, чем в обычных условиях. Кроме того, от некоторых блюд и вовсе стоит отказаться. В число таких вошла манная каша.
“Она быстро усваивается, и человек из-за этого быстро опять захочет кушать. В условиях жары есть такой своеобразный момент, что вам может захотеться есть опять, но еда "не полезет". Любая другая крупа чуть-чуть медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает человека”, — поделился врач.
Также она порекомендовала ограничить употребление любых каш, приготовленных на молоке. Дело в том, что во время жары каша на молоке портится быстрее, чем на воде.