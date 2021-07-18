Врач рассказала, от какой каши стоит отказаться летом

Специалист отметила важность корректировки рациона питания в соответствии с погодными условиями. В частности, в жару требуются меньшие порции, чем в обычных условиях. Кроме того, от некоторых блюд и вовсе стоит отказаться. В число таких вошла манная каша.

“Она быстро усваивается, и человек из-за этого быстро опять захочет кушать. В условиях жары есть такой своеобразный момент, что вам может захотеться есть опять, но еда "не полезет". Любая другая крупа чуть-чуть медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает человека”, — поделился врач.

Также она порекомендовала ограничить употребление любых каш, приготовленных на молоке. Дело в том, что во время жары каша на молоке портится быстрее, чем на воде.