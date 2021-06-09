Врач рассказала, почему нельзя пропускать обеды

Так, Фрейман рассказала, что пропуск обеда влечет за собой понижение уровня сахара в крови, а также провоцирует раздражительность. Она отметила, что если ограничить употребление еды в течение дня, человеку захочется плотно поесть в вечернее время, что, в свою очередь, чревато не только набором веса, но и проблемами со сном.

В то же время, сытный и сбалансированный обед гарантирует организованность питания. Кроме того, благодаря ему можно избежать необдуманных перекусов на протяжении рабочего дня.

По мнению диетолога Лизы Янг (Lisa Young) лучше всего в обеде отдавать предпочтение овощам, здоровым белкам, а также насыщенным клетчаткой углеводам.

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