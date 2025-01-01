Наука и технологии
Опубликовано 01 января 2025, 04:30
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Врач рассказала, почему появляется седина и можно ли остановить этот процесс

Она заложено генетически и неизбежно
Седина — это естественный процесс, который возникает из-за отсутствия меланина — пигмента, отвечающего за цвет волос. Как объясняет Татьяна Анатольевна Гайдина, к.м.н., доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, сроки появления первых седых волос предопределены генетически. Ни замедлить этот процесс, ни полностью его остановить невозможно.
Врач рассказала, почему появляется седина и можно ли остановить этот процесс

© Ferra.ru

На сроки поседения также влияет цвет волос и национальная принадлежность. Например, у людей с черными волосами, как у народов Кавказа и Ближнего Востока, первые седые волосы могут появляться уже в 16−18 лет, что считается нормой. У европейцев этот процесс начинается позже — в возрасте от 27 до 45 лет.

Единственный способ «лечения» седины — это окрашивание волос. Других методов, позволяющих вернуть естественный цвет, на сегодняшний день не существует.

Однако бывают случаи врожденной депигментации волос, которая может проявляться с детства. Такой тип седины, например, при пьебалдизме или туберозном склерозе, часто связан с генетическими заболеваниями и требует медицинского внимания.

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