Врач рассказала, почему появляется седина и можно ли остановить этот процесс

На сроки поседения также влияет цвет волос и национальная принадлежность. Например, у людей с черными волосами, как у народов Кавказа и Ближнего Востока, первые седые волосы могут появляться уже в 16−18 лет, что считается нормой. У европейцев этот процесс начинается позже — в возрасте от 27 до 45 лет.

Единственный способ «лечения» седины — это окрашивание волос. Других методов, позволяющих вернуть естественный цвет, на сегодняшний день не существует.

Однако бывают случаи врожденной депигментации волос, которая может проявляться с детства. Такой тип седины, например, при пьебалдизме или туберозном склерозе, часто связан с генетическими заболеваниями и требует медицинского внимания.

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