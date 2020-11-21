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Врач рассказала, почему при COVID-19 возникают проблемы со слухом
Все из-за особенности строения носа
Врач-отоларинголог Людмила Елизарова рассказала россиянам о причинах возникновения проблем со слухом при коронавирусной инфекции.
Так, по словам специалиста, связано это с тем, что в задних отделах носа у человека расположена слуховая трубка. В то же время, болезнь способна провоцировать сильный отек носоглотки, что чревато и отеком слуховой трубки.
”Слуховая труба должна выводить продукты обмена из среднего уха. Если она отекает, то в среднем ухе начинается застой жидкости, постепенно развивается отит”, — цитирует слова врача издание НСН. При фиксировании соответствующих симптомов специалист порекомендовала капать в нос средства против отеков.
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