Так, по словам специалиста, увеличение вероятности заражения COVID-19 у диабетиков обусловлено особенностями иммунного ответа и статуса. В частности, дело в активной выработке противовоспалительных агентов цитокинов. Именно это существенно сказывается на развитии осложнений. Помимо прочего есть повышенные риски столкнуться с тяжелыми поражениями легких. Это, в свою очередь, обусловлено потенциальным нарушением в гене, ответственным за выработку антиотензин-превращающего фермента 2 типа.

“Инфицирование вирусом приводит к существенному нарушению углеводного обмена. Происходит это как за счет стрессовой гипергликемии, так и за счет усугубления инсулиновой резистентности, общих инфекционных проблем, когда потребность в инсулине резко возрастает”, — предупредила Волкова.