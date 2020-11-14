Врач рассказала, почему во время болезни не стоит есть сладкое

Так, Голубенко поделилась, что конфеты, печенье и другие сладости отрицательно сказываются на иммунной системе, поскольку ослабляют навык белых клеток противостоять вирусам и бактериям.

”Это ставит под угрозу работу вашей иммунной системы для полноценной защиты вашего здоровья. Если вы хотите чего-нибудь сладкого, ешьте фрукты — это полезнее”, — добавила Голубенко.

Чтобы организм легче переносил период сезонных болезней необходимо высыпаться, иметь правильный рацион и уделять время физической активности. Во время болезни врач посоветовала увеличить в рационе овощи и фрукты, что поможет вырасти уровню витаминов и побороть простуду.