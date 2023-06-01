Врач рассказала, почему вредно пить кофе по утрам

Привычка начинать день с кофе, популярная среди многих россиян, может вызвать раздражение желудка и увеличение уровня кортизола в крови, что в свою очередь может привести к тревожности и беспокойству.

Панова рекомендовала сначала есть пищу, то есть завтракать, а уже после этого пить кофе. Таким образом получится снизить воздействие кофеина на желудок.

Отметим, что ранее кардиолог Анна Кореневич дала советы по укреплению здоровья сердца после 50 лет. Для этого она посоветовала включить в свою жизнь прогулки на свежем воздухе в течение часа как профилактику сердечных заболеваний.