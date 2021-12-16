Врач рассказала, помогает ли кофе при похудении

Распространенным было мнение о том, что кофе способствует похудению. По словам врача, если пить кофе с этой целью, это приведет к перевозбуждению и вызовет нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, избыточная масса тела — это “слабое звено организма”, и дополнительная атака в виде кофе лишь навредит.

Опровергнуто было и мнение о том, что с помощью кофе можно одолеть стресс. “Этот напиток не уравновешивает, а, наоборот, только поддерживает состояние хронического стресса. Это стартовая площадка для новых и совершенно ненужных проблем. Злоупотреблять этим напитком не следует”, — поделилась врач.

Помимо прочего кофе приводит к обезвоживанию организма, в связи с чем перед его приемом следует выпивать на стакан воды больше. Также не стоит пить его в качестве первого приема пищи, так как в данном случае можно спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта.

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